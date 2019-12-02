Общество , 02 дек, 12:13
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Электричка сбила женщину на станции Лобня
Электричка насмерть сбила женщину на железнодорожной станции Лобня Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Следовавшая из Кубинки в Москву электричка смертельно травмировала женщину 1941 года рождения.
На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
1 декабря на станции Тимирязевская Московской железной дороги после падения на рельсы погибла женщина. В результате на МЦД-1 и Савеловском направлении остановили движение поездов, следующих из Лобни в Москву. Через некоторое время движение было восстановлено.