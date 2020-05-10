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Губернатор Кубани заявил о 35 заразившихся от батюшки жителях региона

Вениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил местных священнослужителей в способствовании появлению очага распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил 10 мая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с эпидемией, трансляцию которого вел телеканал «Кубань 24».

«Хочу напомнить, что в одном районе у нас заболел батюшка. Контактных лиц 66, из них у 35 подтверждено заражение коронавирусом. Вот вам и результат. Буквально за каких-то трое суток», — сообщил Кондратьев.

Глава региона напомнил, что священников просили быть внимательнее в условиях эпидемии: служить на дистанции, проводить службы на улице.

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

«Все думали: да ничего-ничего, бог милует. Но, как видите, жизнь говорит о другом», — резюмировал Кондратьев.

Ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии Вячеслав Клименко подтвердил ТАСС заражение второго священнослужителя в Краснодарском крае (первым был ранее заболевший священник храма Рождества Христова в Краснодаре отец Димитрий Ветошкин; он причащал женщину, которая не подозревала, что у нее COVID-19).

«Заявление о том, что он стал причиной заражения 35 человек, это прямое обвинение Церкви в распространении коронавирусной инфекции», — сказал Клименко. По его словам, распространение болезни могло, как и в первый раз, произойти от прихожан.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Клименко отметил, что именно храмы наиболее дисциплинированно проявили себя в условиях эпидемии COVID-19. «Церковь за время своего существования не впервые сталкивается с подобными эпидемиологическими явлениями, и безопасность здесь сохраняется на высоком уровне», — пояснил он.

По данным правительства Краснодарского края, в регионе к 10 мая выявлены 1929 человек с коронавирусом. За сутки число заболевших выросло на 99. 22 пациента умерли, 628 выздоровели.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Краснодарский край, коронавирус, церковь
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