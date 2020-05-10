Губернатор Кубани заявил о 35 заразившихся от батюшки жителях региона

Вениамин Кондратьев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил местных священнослужителей в способствовании появлению очага распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил 10 мая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с эпидемией, трансляцию которого вел телеканал «Кубань 24».

«Хочу напомнить, что в одном районе у нас заболел батюшка. Контактных лиц 66, из них у 35 подтверждено заражение коронавирусом. Вот вам и результат. Буквально за каких-то трое суток», — сообщил Кондратьев.

Глава региона напомнил, что священников просили быть внимательнее в условиях эпидемии: служить на дистанции, проводить службы на улице.

«Все думали: да ничего-ничего, бог милует. Но, как видите, жизнь говорит о другом», — резюмировал Кондратьев.