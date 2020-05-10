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Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на в Иркутской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, 9 мая около полуночи вблизи поселка Мальта Усольского района столкнулись ВАЗ-2109, Toyota Vista и ВАЗ-2110.

По предварительной информации, ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу. В результате тридцатитрехлетний водитель автомобиля и двое пассажиров 31 и 29 лет скончались на месте. Еще одного пассажира в возрасте 29 лет госпитализировали с различными травмами. Также в медучреждение доставили 44-летнего водителя ВАЗ-2110.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее два человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля на юго-западе Москвы. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что легковой Mercedes на высокой скорости врезался в автобус. Травмы получили водитель и пассажирка иномарки.

Теги: Иркутская область, ДТП, смерть
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