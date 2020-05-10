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В Удмуртии локализовали пожар на бывшем арсенале на площади 15 га

Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Пожар на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения, расположенного в селе Пугачево в Удмуртии, локализовали. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

В пресс-службе МЧС России РБК рассказали, что площадь возгорания достигла 15 га. «На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек», — заявили в пресс-службе. Термоточками являются зарегистрированные со спутника значительные повышения температуры у поверхности земли.

В ведомстве отметили, что тушение наземными группировками пока невозможно, поэтому спасатели привлекли к работе два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России. Обстановку изучают с воздуха с помощью беспилотников.

В Удмуртии на бывшем арсенале из-за загоревшейся травы взорвались снаряды
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Фото: МЧС России

В тушении участвуют 354 человека и 96 единиц техники. Авиация МЧС произвела 25 сливов и сбросила более 160 т воды.

Жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от пожара, эвакуировали. Часть из них уехали к родственникам, других отправили в пункты временного размещения в селе Малая Пурга. Последних обеспечили трехразовым питанием, медицинским обслуживанием, средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами.

Накануне на территории бывшего арсенала в селе Пугачево загорелась сухая трава, и под воздействием высокой температуры начали взрываться снаряды.
Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин сообщал, что площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м.

Власти отмечали, что снаряды остались в земле после взрывов в 2011 году. Впоследствии площадь пожара возросла до 4 га.

Теги: Удмуртия, пожар, новости РБК
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