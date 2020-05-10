В Удмуртии локализовали пожар на бывшем арсенале на площади 15 га

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Пожар на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения, расположенного в селе Пугачево в Удмуртии, локализовали. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

В пресс-службе МЧС России РБК рассказали, что площадь возгорания достигла 15 га. «На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек», — заявили в пресс-службе. Термоточками являются зарегистрированные со спутника значительные повышения температуры у поверхности земли.

В ведомстве отметили, что тушение наземными группировками пока невозможно, поэтому спасатели привлекли к работе два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России. Обстановку изучают с воздуха с помощью беспилотников.

В тушении участвуют 354 человека и 96 единиц техники. Авиация МЧС произвела 25 сливов и сбросила более 160 т воды.