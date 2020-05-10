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Правительство расширило права регионов по расходованию средств из фонда

Компьютерный томограф в отделении лучевой диагностики в Центре инфекционных болезней ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»  
Компьютерный томограф в отделении лучевой диагностики в Центре инфекционных болезней ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»   (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Правительство России разрешило регионам направлять средства, выделенные из резервного фонда кабмина, на оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Помимо этого средства можно будет потратить на проведение подобной диагностики. Речь идет о действующих и перепрофилируемых клиниках и больницах.

«Расширение направлений расходования средств создаст дополнительные условия для эффективной и своевременной помощи больным с коронавирусом», — отмечается в сообщении.

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Фото: Павел Головкин / AP

Правительство выделило регионам из резервного фонда боле 65,8 млрд руб. Первый транш в размере 33,4 млрд руб. поступил в марте, а второй в размере 32,4 млрд руб. — в апреле.

На сайте кабмина сообщается, что эти средства можно потратить на оснащение больниц оборудованием для помощи пациентам с COVID-19, в частности, системами снабжения кислородом, а также для создания коечного фонда и обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: правительство, коронавирус, регионы
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