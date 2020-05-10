В Гидрометцентре предупредили москвичей о дождях и грозах на неделе

Роман Вильфанд (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

В Москве температура воздуха 10-го и 11 мая будет примерно на уровне климатической нормы месяца, ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

«10 мая ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди. Температура составит около 17–18 градусов. 11 мая будет преимущественно без осадков, температура составит 18–20 градусов, что будет на 2 градуса выше нормы. Усилений ветра не прогнозируется», — заявил он.

Вильфанд отметил, что 12 мая ожидается резкое изменение погоды, ночная температура составит около плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, что является температурной нормой июля. Согласно прогнозу Гидрометцентра, день будет дождливым и ветреным, возможны грозы, а к вечеру ожидается резкое похолодание.

Вильфанд рассказал, что в ночь на 13 мая в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, а в Подмосковье — от плюс 1 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до около 10 градусов тепла. «И такая погода ждет нас до конца недели примерно, по крайней мере, до конца будних дней», — отметил он.