У россиян будут еще одни длинные выходные в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, следует из производственного календаря на текущий год.

Праздник отмечается 12 июня, в этом году этот день выпадает на пятницу. В связи с этим россияне будут отдыхать три дня, с пятницы по воскресенье. Согласно календарю, в четверг, 11 июня, рабочий день должен сократиться на один час.

Помимо этого выходной день посреди недели будет 4 ноября, в День народного единства. Этот праздник в 2020 году выпадет на среду, а во вторник также будет сокращенный рабочий день.

1 мая в России отмечали День весны и труда, и россияне отдыхали до 5 мая включительно. Затем в связи с Днем Победы снова наступили длинные выходные. Они продлятся до 11 мая.