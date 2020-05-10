Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Изменения погоды и атмосферы не повлияет на москвичей, так как они находятся в самоизоляции из-за коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-терапевт Лариса Алексеева.

Она отметила, что магнитные бури влияют на людей, когда они находятся на улице. «В сегодняшней ситуации, в режиме самоизоляции, беспокоиться особенно не о чем», — сказала врач.

Алексеева рассказала, что в квартире у каждого жителя свой микроклимат, к которому они привыкли. По ее словам, пожилые люди, у которых происходят скачки артериального давления, готовы к перепадам и имеют лекарства.

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. Алексеева посоветовала в жаркую погоду обливаться водой и опрыскивать себя из пульверизатора, если человек здоров. Она отметила, что «просто лезть под холодную воду нельзя», так как это опасно из-за вирусной нагрузки.