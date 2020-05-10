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Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Изменения погоды и атмосферы не повлияет на москвичей, так как они находятся в самоизоляции из-за коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-терапевт Лариса Алексеева.

Она отметила, что магнитные бури влияют на людей, когда они находятся на улице. «В сегодняшней ситуации, в режиме самоизоляции, беспокоиться особенно не о чем», — сказала врач.

Алексеева рассказала, что в квартире у каждого жителя свой микроклимат, к которому они привыкли. По ее словам, пожилые люди, у которых происходят скачки артериального давления, готовы к перепадам и имеют лекарства.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. Алексеева посоветовала в жаркую погоду обливаться водой и опрыскивать себя из пульверизатора, если человек здоров. Она отметила, что «просто лезть под холодную воду нельзя», так как это опасно из-за вирусной нагрузки.

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«Самоизоляция нас спасет от перепадов температуры. Так бы вы стояли на остановке, в метро душном ехали в час пик», — заявила врач.

Она также рассказала, что первые весенние солнечные лучи могут спровоцировать рост новообразований и вызвать рак кожи. Алексеева посоветовала пить теплую воду, если жарко, так как она «помогает вымывать вирусы и токсичные вещества».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 12 мая в Москве будет «достаточно необычным днем». По его словам, сначала теплые воздушные массы принесут в столицу теплую, летнюю погоду, а воздух прогреется до плюс 26 градусов. Во второй половине дня придет северные воздушные потоки, и на следующий день температура опустится на
10–12 градусов, рассказал он. Вильфанд отметил, что с 13 мая температура днем составит плюс 9–14 градусов.

Теги: погода, май, Москва, самоизоляция
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