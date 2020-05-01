Два человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Москве

Фото: msk_today / VK

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД в Twitter.

Инцидент произошел на улице Лобачевского — там столкнулись автобус и легковой автомобиль. «После столкновения легковой автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, легковой Mercedes на высокой скорости врезался в автобус. Пострадали водитель иномарки и его пассажирка.