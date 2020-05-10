Более 12 тыс. лейтенантов вступят в ряды вооруженный сил России

Более 12 тыс. молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает российское Министерство обороны.

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 36 вузах Минобороны по всей стране прошли выпуски офицеров. В военном ведомстве отметили, что каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием, и 420 офицеров получили золотые медали.

«Войска ждут пополнение. Ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов. За каждым будет закреплен опытный наставник», — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что особое внимание уделяется молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, а также определения детей в детские сады и школы. По данным министерства, в этом году из числа лейтенантов-выпускников выпущены 37 семейных пар, образовавшихся период обучения. Всего к новым местам службы прибудут около 4 тыс. офицерских семей.