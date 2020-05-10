Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы и успешным завершением учебы. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Это огромная честь и ответственность — начинать отсчет своей будущей службы в священный для нас день — 9 мая, когда наша Родина и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы», — отметил Путин.

По его словам, «офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества». Президент выразил уверенность, что выпускники военных вузов и академий будут равняться на «поколение победителей».

Путин добавил, что история России учит тому, что армия всегда должна быть сильной и способной ответить на любые вызовы и угрозы.