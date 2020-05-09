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Пандемия коронавируса ,  
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В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Екатеринбургский суд оштрафовал на 100 тыс. руб. главного врача городской больницы № 24 Алексея Малинкина за то, что он разрешил семерым пациентам с коронавирусом лечиться дома. Об этом пишет «РИА Новости».

На Малинкина было заведено административное производство по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По данным суда, Роспотребнадзор выдал семерым инфицированным предписание о госпитализации. Однако в больнице их отправили лечиться домой, так как заболевание протекало в легкой форме. Через несколько дней в местах проживания пациентов произошли вспышки COVID-19.

Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19
Общество
Александр Высокинский

В Роспотребнадзоре настаивали на вине Малинкина. Однако сам главврач свою вину не признал. По словам Малинкина, он направил инфицированных лечиться домой, так как берег койки в больнице для пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в более серьезной форме.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В конце апреля Генпрокуратура вынесла предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому после массового заражения персонала и пациентов одной из городских больниц.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Свердловской области к 9 мая выявили 1705 заболевших. 269 человек вылечились от COVID-19, трое умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Екатеринбург, врач, коронавирус
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