В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Екатеринбургский суд оштрафовал на 100 тыс. руб. главного врача городской больницы № 24 Алексея Малинкина за то, что он разрешил семерым пациентам с коронавирусом лечиться дома. Об этом пишет «РИА Новости».

На Малинкина было заведено административное производство по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По данным суда, Роспотребнадзор выдал семерым инфицированным предписание о госпитализации. Однако в больнице их отправили лечиться домой, так как заболевание протекало в легкой форме. Через несколько дней в местах проживания пациентов произошли вспышки COVID-19.

В Роспотребнадзоре настаивали на вине Малинкина. Однако сам главврач свою вину не признал. По словам Малинкина, он направил инфицированных лечиться домой, так как берег койки в больнице для пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в более серьезной форме.