Собянин в День Победы дистанционно пообщался с ветеранами

Сергей Собянин (Фото: mossobyanin / VK)

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 мая пообщался по видеосвязи с председателем Московского комитета ветеранов войн Иваном Слухаем и председателем Московского городского совета ветеранов Владимиром Долгих, пишет «РИА Новости».

Собянин поздравил их и всех ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что сейчас ветеранам стоит особенно бережно относиться к своему здоровью.

«Враг, который сегодня пришел к нам, ни в какое сравнение не идет с теми трудностями, которые вы испытали, но тем не менее это опасный враг», — сказал мэр столицы.

Собянин пообещал ветеранам достойное празднование 75-летия Победы после окончании эпидемии коронавируса. «Мы вместе с вами поучаствуем в параде, Мы вместе еще поднимем по чарке».