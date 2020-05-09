Путин пообещал выполнение всех планов по развитию армии и флота России

Владимир Путин во время смотра марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля (Фото: kremlin.ru)

Все планы по развитию флота и армии России будут выполнены, Вооруженные силы получат самую современную технику. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к участникам смотра марша пеших и конных караулов Президентского полка, стенограмма обращения опубликована на сайте Кремля.

«Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены», — сказал Путин. Он сообщил, что Вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику, но главное, чтобы это оружие находилось в надежных руках.

Глава государства добавил, что российские армия и флот «верны ратным традициям» защиты своей родины. По его словам, сегодняшние военные России доказали это в боях с международным терроризмом.

Президент поздравил участников смотра с 75-летием окончания Великой Отечественной войны и отметил, что в парадном строю перед ним стоят наследники великой победы.