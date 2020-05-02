Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро. Это представляет опасность для сотрудников коммунальных служб и рабочих пунктов сортировки мусора, сообщил радио Sputnik исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Он отметил, что представляющие эпидемиологическую опасность отходы обеззараживают и сжигают, они не попадают в пункты переработки мусора. Однако маски и перчатки тех, кто находится на домашнем карантине, обычно просто выкидывают в мусорное ведро.

По его словам, маски, резиновые перчатки, фольга от таблеток, ушные палочки и другие средства личной гигиены зараженного человека нужно складывать в отдельный пакет. «Распад инфекции в домашних условиях происходит до 7 дней, а на улице это происходит за 24 часа», — сказал эколог.

Нагибин заявил, что для избежания риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов. В частности, поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток. Затем эти отходы нужно уничтожать, а не отвозить на полигоны, добавил эколог.