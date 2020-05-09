В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом, завезенный из-за рубежа, и 15 бессимптомных заболевших внутри страны, сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР.

Нового заболевшего, приехавшего из-за границы, обнаружили в городе Тяньцзинь, который находится на севере страны. В комитете отметили, что новых летальных случаев нет.

Всего в стране с начала распространения коронавируса выявили более 82,8 тыс. зараженных, свыше 4,6 тыс. человек умерли.

Вспышка заболевания возникла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Затем случаи заражения выявили во всех регионах КНР, всех европейских странах, США, Японии, Таиланде, Сингапуре, Израиле, Египте и других государствах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили более 3,7 млн случаев заболевания, умерли почти 260 тыс. человек. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения в мире превысило 3,9 млн, а скончавшихся — 274 тыс. человек.