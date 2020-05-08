В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

Фото: Константин Янышев / Facebook

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката Константина Янышева, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых, сыщики уголовного розыска раскрыли преступление и задержали подозреваемого «по горячим следам». Горелых добавил, что не может раскрыть какие-либо подробности в интересах следствия.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области РБК сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство». Подозреваемый дал признательные показания, сейчас проводятся следственные действия. По предварительным данным, убийство произошло в ходе бытовой ссоры.

«Комсомольская правда» со ссылкой на знакомого Янышева сообщала, что на теле погибшего полицейские обнаружили около 40 ножевых ранений, а на его руках и ногах были следы от веревки.

Ранее в Новосибирской области полицейские задержали пенсионера, под полом дома которого нашли два скелета, а во дворе — части тела. Правоохранители начали проверку после исчезновения 36-летнего мужчины, который, как выяснилось, был у него в гостях. По данным следствия, 66-летний житель села убил своего знакомого в ходе конфликта.