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Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве. Об этом РБК сообщила координатор «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

«Трое людей, которые занимаются общественной деятельностью, уже не первый раз развешивают еду в пакетах в тех местах, где есть бездомные, которые не могут купить себе еду. Сегодня они попытались это сделать на Гоголевском бульваре, но когда они это попытались сделать, приехали четыре полицейские машины, много полицейских, в том числе с собаками», — заявила она.

По словам Фроловой, кинологи проверили пакеты на предмет наличия в них наркотиков и взрывчатки, после чего полицейские выбросили их содержимое.

«На одного из участников акции, который не давал мне разрешение на распространение своих данных, сейчас полицейскими составляется протокол о нарушении самоизоляции. Всем проверили QR-коды, у него он оказался недействительным, хотя изначально все было в порядке», — заявила она.

Сейчас, по словам координатора «ОВД-Инфо», всех участников акции отпустили. Среди участников были в том числе журналистка Виктория Ивлева и писательница Алиса Ганеева.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий.

17 апреля участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был задержан сотрудниками полиции в Хохловском переулке за нарушение режима самоизоляции и ношение полицейской формы.

Теги: «ОВД-Инфо», бездомные, еда, новости РБК
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