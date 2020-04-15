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На юго-востоке Москвы произошла стрельба

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На юго-востоке Москвы в результате конфликта между мужчинами произошла стрельба, пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В результате конфликта один из участников произвел в сторону оппонента выстрел, предположительно, из огнестрельного оружия», — уточняется в сообщении. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Сигнал о конфликте поступил в полицию в 19:30 мск, инцидент произошел по адресу: Окская улица, 28. Причины и обстоятельства конфликта выясняются.

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Мужчина ранил своего соседа по подъезду, его уже задержала полиция и доставила в территориальный отдел МВД, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Пострадавшего госпитализировали. Злоумышленник 1973 года рождения использовал охотничье ружье, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка.

 По информации РЕН ТВ, москвич во время конфликта ранил мужчину в ногу, после чего закрылся в квартире.

Теги: Москва, стрельба, новости РБК
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