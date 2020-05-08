Совкомбанк опроверг сообщение о заражении коронавирусом президента банка

Фото: Никита Попов / РБК

Сообщение о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у президента Совкомбанка Ильи Бродского не соответствует действительности. Об этом РБК заявили в пресс-службе банка.

«Чувствую тебя хорошо, никаких анализов кроме тех, которые я сдавал две или три недели назад и которые показали отрицательный результат, нет», — сообщил Бродский в видеообращении, переданном РБК через пресс-службу Совкомбанка.

Бродский добавил, что в данный момент он соблюдает режим самоизоляции и не знает, откуда появилась информация о его заражении COVID-19.

Сообщение о том, что у главы Совкомбанка обнаружили коронавирус, появилось в Telegram-канале Mash.