ВТБ назвал стоимость зернового терминала в Тамани

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 13:19
Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус Общество, 15:27 Что можно заказать из московских ресторанов на дом. Часть 7 Стиль, 15:25 Где посмотреть премьеру документалки о Натали Вуд РБК Стиль и ЦУМ, 15:23 Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны Общество, 15:22 ВТБ зафиксировал рост трат россиян в офлайн-магазинах Бизнес, 15:19 Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса Общество, 15:08 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 15:08 Вице-президент СБР заявил о неспособности Драчева управлять организацией Спорт, 15:02 Акселерационный карантин: как меняется работа корпораций со стартапами Pro, 15:01 Когда закончится пандемия: насколько точны прогнозы окончания COVID-19 Индустрия 4.0, 15:00  Падение цены или рост до $1 млн. Что будет с биткоином после халвинга Крипто, 15:00 Глава Крыма «по-честному» ответил на перспективы отдыха в Крыму летом Общество, 14:59 ВТБ назвал стоимость зернового терминала в Тамани Бизнес, 14:58 Россияне назвали обязательные для проведения 9 мая акции Общество, 14:52
Бизнес ,  
0 

ВТБ назвал стоимость зернового терминала в Тамани

Группа ВТБ приобрела 50% зернового терминала в Тамани за €61 млн, или 5,3 млрд руб., говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал 2020 года. Покупка доли в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, головной структуры терминала, состоялась в марте этого года.

О том, что структура ВТБ выкупила у украинского агрохолдинга Kernel долю в глубоководном терминале по перевалке зерна в порту Тамань, ранее рассказывал РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Сумму сделки в ВТБ тогда не раскрыли. Остальные 50% терминала принадлежат международному трейдеру Glencore.

Для украинского Kernel доля в терминале была последним активом в России.

Зерновой терминальный комплекс в Тамани может переваливать 4 млн т зерна в год и имеет выходы на крупнейшие рынки сбыта российского зерна: в Африку, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Kernel и Glencore выкупили его в 2012 году на паритетных началах у группы «Эфко».

В 2012-м весь терминал, согласно отчетности Kernel, стоил $265 млн. К 2020 году стоимость комплекса снизилась: по оценкам директора консалтинговой компании «Совэкон» Андрея Сизова, весь комплекс исходя из текущих рыночных ставок на перевалку зерна мог стоить $200‒250 млн, то есть за 50-процентную долю ВТБ мог заплатить, по мнению Сизова, $100‒125 млн. Сумма, названная в отчете госбанка, меньше: по курсу ЦБ на 23 марта, когда стало известно о сделке, он заплатил за долю в терминала $65,8 млн.

В апреле 2020 года ВТБ продал почти половину зернового бизнеса партнерам — структуре Таймураза Боллоева, основателя пивоваренной компании «Балтика» и экс-президента «Олимпстроя» и инвестиционной компании Marathon Group. В результате сделки покупатели получили соответственно 25% и 24,99% компании «Деметра Холдинг», объединяющей зерновые активы ВТБ, в том числе долю зернового терминала в Тамани.

Теги: ВТБ, зерно, Kernel
Материалы по теме
ВТБ продал почти половину зернового бизнеса
Бизнес
ВТБ выкупил долю украинского агрохолдинга в зерновом терминале в Тамани
Бизнес
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter