ВТБ назвал стоимость зернового терминала в Тамани

Группа ВТБ приобрела 50% зернового терминала в Тамани за €61 млн, или 5,3 млрд руб., говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал 2020 года. Покупка доли в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, головной структуры терминала, состоялась в марте этого года.

О том, что структура ВТБ выкупила у украинского агрохолдинга Kernel долю в глубоководном терминале по перевалке зерна в порту Тамань, ранее рассказывал РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Сумму сделки в ВТБ тогда не раскрыли. Остальные 50% терминала принадлежат международному трейдеру Glencore.

Для украинского Kernel доля в терминале была последним активом в России.

Зерновой терминальный комплекс в Тамани может переваливать 4 млн т зерна в год и имеет выходы на крупнейшие рынки сбыта российского зерна: в Африку, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Kernel и Glencore выкупили его в 2012 году на паритетных началах у группы «Эфко».

В 2012-м весь терминал, согласно отчетности Kernel, стоил $265 млн. К 2020 году стоимость комплекса снизилась: по оценкам директора консалтинговой компании «Совэкон» Андрея Сизова, весь комплекс исходя из текущих рыночных ставок на перевалку зерна мог стоить $200‒250 млн, то есть за 50-процентную долю ВТБ мог заплатить, по мнению Сизова, $100‒125 млн. Сумма, названная в отчете госбанка, меньше: по курсу ЦБ на 23 марта, когда стало известно о сделке, он заплатил за долю в терминала $65,8 млн.