Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19

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В борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции международные усилия должны быть деполитизированы. Об этом говорится в совместной статье министров иностранных дел России и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса Паррилья по случаю 60-летия восстановления дипотношений между странами. Материал опубликован в «Российской газете».

«В новой международной обстановке, вызванной пандемией SARS-COV-2/COVID-19, Россия и Куба убеждены в том, что нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности», — говорится в статье.

Министры отмечают, что странам необходимо обмениваться результатами научных исследований, опытом борьбы с распространением инфекции, а также наработками в социальном обеспечении. Такое сотрудничество позволит сократить продолжительность пандемии и уменьшит динамику смертности, уверены министры.

Лидирующую роль в борьбе с пандемией должны играть ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), указали Лавров и Паррилья.