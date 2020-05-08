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Вирусолог назвал «многими забываемый» путь заражения коронавирусом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Коронавирусной инфекцией можно заразиться при ее попадании на волосы. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью «Пятому каналу».

По словам Альтштейна, на волосах вирус может держаться в течение двух или трех суток.

«Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», — указал Альтштейн.

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На прогулках для снижения риска заражения стоит носить маски, напомнил Альтштейн. При этом в малолюдных местах достаточно соблюдать социальную дистанцию в несколько метров, отметил вирусолог.

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Ранее эксперты посчитали, что в мае жители Москвы и Подмосковья, чтобы посещать магазины и ездить в общественном транспорте, потратят на маски и перчатки не менее 2 тыс. руб. на человека. Покупка масок в продуктовой сети обойдется дешевле, чем в аптеке.

Теги: коронавирус, инфекция
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