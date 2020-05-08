Вирусолог назвал «многими забываемый» путь заражения коронавирусом

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Коронавирусной инфекцией можно заразиться при ее попадании на волосы. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью «Пятому каналу».

По словам Альтштейна, на волосах вирус может держаться в течение двух или трех суток.

«Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», — указал Альтштейн.

На прогулках для снижения риска заражения стоит носить маски, напомнил Альтштейн. При этом в малолюдных местах достаточно соблюдать социальную дистанцию в несколько метров, отметил вирусолог.