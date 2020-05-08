Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 07 мая, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 07 мая, 13:07
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:52 Вирусолог назвал «многими забываемый» путь заражения коронавирусом Общество, 07:47 Биткоин впервые с февраля поднялся в цене выше $10 тыс. Финансы, 07:37 Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах Общество, 07:17 В РАН назвали лучшие средства для обработки продуктов от коронавируса Общество, 07:03 Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета Финансы, 07:00 Российские военные завершили дезинфекцию еще в одном итальянском городе Общество, 06:41 СМИ узнали о попытке оппозиции заказать свержение Мадуро за $213 млн Политика, 06:40 Замглавы Минобороны назвал сроки принятия на вооружение «Циркона» Технологии и медиа, 06:15 Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России Общество, 06:00 В Приморье число пациентов с COVID-19 приблизилось к 800 Общество, 05:55 Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России Политика, 05:31 Мадуро назвал организатора вторжения боевиков из Колумбии в Венесуэлу Политика, 05:07 На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников Общество, 05:00
Новости без коронавируса ,  
0 

Биткоин впервые с февраля поднялся в цене выше $10 тыс.

Стоимость одного биткоина 8 мая поднялась выше $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.

В 3:00 по московскому времени биткоин торговался по $10067. Рост за сутки составил более 6%. К 7:00 цена криптовалюты колеблется в районе $9890.

Параллельно с биткоином растут цены других криптовалют. Так, Neo торгуется по $9,93 (рост +6,71). Криптовалюта блокчейн-платформы EOS.io выросла на 1,4%.

Последний раз за один биткоин давали больше $10 тыс. в феврале.

Курс биткоина достигал максимума в декабре 2017 года, когда достиг $20 тыс.

Теги: биткоин, биржа, криптовалюта
Материалы по теме
Курс биткоина впервые с октября превысил $10 тыс.
Экономика
Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс.
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter