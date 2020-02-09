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Экономика ,  
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Курс биткоина впервые с октября превысил $10000

Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила отметку $10000, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи Bitstamp. На максимуме курс криптовалюты достигал $10179, однако затем немного снизился.

Издание указывает, что курс биткоина постоянно растет последний месяц, а общий рост за первые дни 2020 года составил 40%.

Аналитик Oanda Эд Мойя сложившуюся ситуацию объяснил готовностью ряда инвесторов вновь вкладывать деньги в рискованные активы на фоне сообщений о том, что вспышка коронавируса в Китае вскоре достигнет своего пика и влияние болезни на мировую экономику будет не столь значительным.

В свою очередь, Майкл Зонненшайн из Grayscale Investments возросший интерес к биткоину объяснил тем, что эта криптовалюта по-прежнему рассматривается инвесторами как некий запасной вариант на фоне растущих геополитических рисков.

Курс биткоина достиг максимума в декабре 2017 года, когда достиг $20000. Однако в 2018 году интерес к этой криптовалюте несколько снизился, и к концу года она подешевела до $1400.

Теги: биткоин, криптовалюта
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