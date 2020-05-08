В Иране 13 человек пострадали и двое погибли в результате землетрясения

В Иране в четверг, 7 мая, произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого 13 человек получили ранения, еще двое погибли. Об этом сообщает агентство Mehr.

Землетрясение произошло в ночь на 7 мая, его очаг залегал на глубине 7 км примерно в 50 км к востоку от столицы страны Тегерана на границе с провинцией Мазендеран.

По словам главы кризисного штаба Исмаила Наджара, сейсмологи насчитали в общей сложности 16 толчков. Самый сильный афтершок составил 3,9 балла по шкале Рихтера.

Спасательные службы Ирана сообщили, что большинство пострадавших — в Тегеране и городе Гилаванд на западе страны. Травмы они получили при попытках спастись, когда произошло первое землетрясение.