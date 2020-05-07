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В Крыму умер пилот вертолета Ми-35 после жесткой посадки

Вертолет Ми-35
Вертолет Ми-35 (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Пилот вертолета Ми-35 Минобороны России, совершившего жесткую посадку в Крыму, скончался в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, один из пострадавших в результате жесткой посадки умер в больнице. Еще один пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй лежит в отделении травматологии. Гибель одного из пострадавших также подтвердил источник «Интерфакса».

Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома вертолетного полка во время плановых полетов 7 мая. По данным источника «Интерфакса», посадка произошла в районе Джанкоя. Комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа организовала проверку для расследования причин случившегося.

Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и для огневой поддержки сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.

Теги: пилот, Ми-35, жесткая посадка
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