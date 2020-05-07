В Крыму умер пилот вертолета Ми-35 после жесткой посадки
Пилот вертолета Ми-35 Минобороны России, совершившего жесткую посадку в Крыму, скончался в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, один из пострадавших в результате жесткой посадки умер в больнице. Еще один пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй лежит в отделении травматологии. Гибель одного из пострадавших также подтвердил источник «Интерфакса».
Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома вертолетного полка во время плановых полетов 7 мая. По данным источника «Интерфакса», посадка произошла в районе Джанкоя. Комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа организовала проверку для расследования причин случившегося.
Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и для огневой поддержки сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.