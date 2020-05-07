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«Альфа-Групп» попросила отложить X5 Retail Group выплату ей дивидендов

X5 Retail Group FIVE ₽2 188 +1,13% Купить
Распределительный продуктовый центр компании X5 Retail Group в Подольске
Распределительный продуктовый центр компании X5 Retail Group в Подольске (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Акционеры «Альфа-Групп» выступили с предложением к менеджменту крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отложить выплату положенных ей дивидендов за 2019 год. Предложение «Альфа-Групп» содержится в письме к ежегодному собранию акционеров 12 мая. Документ опубликовала в 7 мая в своем Telegram-канале главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В марте 2020 года наблюдательный совет X5 рекомендовал выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 млрд руб. (110,47 руб. на GDR). Вопрос о выплате стоял в повестке ежегодного собрания акционеров (pdf.).

«Альфа-Групп» — крупнейший акционер X5 Retail Group (47,86%). В письме указано, что акционеры «Альфа-Групп» поддерживают предложение набсовета о выплате дивидендов и считают, что для них она является крайне необходимой, учитывая ситуацию в мировой экономике.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Однако акционер принял решение просить менеджмент X5 Retail Group отложить выплату причитающихся ему дивидендов за 2019 год «с целью гарантировать максимальную финансовую устойчивость и стабильность работы компании в предстоящий период». Исходя из его доли в ретейлере и размера предлагаемых дивидендов объем выплат «Альфа-Групп» может составить 14,4 млрд руб.

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман передал через пресс-службу, что компания рада этому неожиданному решению крупнейшего акционера. «Это оценка важности нашей работы по обеспечению продуктами десятков миллионов россиян и вклад в наше общее дело. Это даст дополнительные возможности и поможет эффективной реализации стратегии», — отметил глава компании. Шехтерман также сообщил, что дивидендная политика X5 не меняется.

«Мы довольны и результатами первого квартала и апреля, у нас низкий уровень долга и устойчивое финансовое положение. Но уровень внешней неопределенности, конечно, очень высокий, сейчас невозможно предсказать все последствия влияния нынешней ситуации на бизнес», — добавил Шехтерман.

Дальнейшее решение о возможности и целесообразности выплаты дивидендов «Альфа-Групп» уполномочила менеджмент X5 принять самостоятельно и только тогда, когда выплата такой суммы не скажется на финансовой устойчивости и надежности работы компании.

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Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ретейлер. 31 марта 2020 года под управлением X5 Retail Group находилось 16,6 тыс. магазинов, из них 15,7 тыс. «Пятерочек», 846 супермаркетов «Перекресток» и 73 гипермаркета «Карусель». Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2%, до 1,7 трлн руб., чистая прибыль за тот же период снизилась на 9,5%, до 25,9 млрд руб.

Компанией владеют CTF Holdings S.A. (входит в консорциум «Альфа-Групп», 47,86%), Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust, 11,43%), у менеджмента X5 Retail Group — 0,08%, в свободном обращении 40,63% (из них 0,01% казначейских акций).

Теги: «Альфа-Групп», X5 Retail Group, кризис
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