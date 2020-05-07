«Альфа-Групп» попросила отложить X5 Retail Group выплату ей дивидендов

Распределительный продуктовый центр компании X5 Retail Group в Подольске (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Акционеры «Альфа-Групп» выступили с предложением к менеджменту крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отложить выплату положенных ей дивидендов за 2019 год. Предложение «Альфа-Групп» содержится в письме к ежегодному собранию акционеров 12 мая. Документ опубликовала в 7 мая в своем Telegram-канале главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В марте 2020 года наблюдательный совет X5 рекомендовал выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 млрд руб. (110,47 руб. на GDR). Вопрос о выплате стоял в повестке ежегодного собрания акционеров (pdf.).

«Альфа-Групп» — крупнейший акционер X5 Retail Group (47,86%). В письме указано, что акционеры «Альфа-Групп» поддерживают предложение набсовета о выплате дивидендов и считают, что для них она является крайне необходимой, учитывая ситуацию в мировой экономике.

Однако акционер принял решение просить менеджмент X5 Retail Group отложить выплату причитающихся ему дивидендов за 2019 год «с целью гарантировать максимальную финансовую устойчивость и стабильность работы компании в предстоящий период». Исходя из его доли в ретейлере и размера предлагаемых дивидендов объем выплат «Альфа-Групп» может составить 14,4 млрд руб.