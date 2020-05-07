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Общество ,  
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Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

По информации управления МЧС, обрушение произошло на территории строящегося 11-этажного здания по адресу: ул. Расстанная, д. 17. Погиб гражданин Узбекистана 1987 года рождения. Еще пять человек пострадали. Их доставили в больницу, двое пострадавших — в тяжелом состоянии.

В январе строительные леса обрушились в центре Москвы у строящегося офисно-гостиничного комплекса. Трое рабочих получили травмы.

Теги: стройка, Санкт-Петербург, МЧС, обрушение, строительные леса, новости РБК
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