Общество , 07 мая, 12:20
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Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге
Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
По информации управления МЧС, обрушение произошло на территории строящегося 11-этажного здания по адресу: ул. Расстанная, д. 17. Погиб гражданин Узбекистана 1987 года рождения. Еще пять человек пострадали. Их доставили в больницу, двое пострадавших — в тяжелом состоянии.
В январе строительные леса обрушились в центре Москвы у строящегося офисно-гостиничного комплекса. Трое рабочих получили травмы.