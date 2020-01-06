Три человека пострадали в центре Москвы при обрушении строительных лесов

Три человека пострадали в центре Москвы при обрушении строительных лесов

В центре Москвы обрушились строительные леса, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел по адресу: 1-й Земельный переулок, владение 7/2, строение 1–2. Как пишет «Интерфакс», травмы получили рабочие при строительстве офисно-гостиничного комплекса.

«РИА Новости» уточняет, что площадь обрушения составила 10 кв. м. Позднее агентство со ссылкой на источник сообщило, что число пострадавших возросло до пяти, четверо из которых были госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МЧС посоветовали обратиться за комментарием в префектуру ЦАО. РБК направил запрос в пресс-службу префектуры ЦАО и департамент строительства Москвы.

В декабре в Омске в ходе демонтажных работ рухнуло четырехэтажное здание, которое находилось на территории бывшего комбикормового завода. После трехчасового поиска из-под завалов было извлечено тело рабочего.