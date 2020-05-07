Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.

По словам Онищенко, даже в условиях карантина люди должны работать, чтобы экономические процессы не останавливались. «Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим», — добавил он.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Онищенко добавил, что при борьбе с эпидемией следует опираться на международный опыт, хотя «Россия имеет свой путь развития с эпидемией». «Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности», — отметил он.

6 мая в России в четвертый раз подряд суточный прирост заболевших превысил 10 тыс. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавируом, так еще идет прирост заболеваемости. Он также подчеркнул, что выход на плато может произойти в регионах в разное время.