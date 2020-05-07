Пентагон сообщил о гибели 132 мирных жителей из-за действий военных США

В 2019 году в результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали было убито 132 мирных жителя, еще 91 человек был ранен, следует из доклада американского Министерства обороны.

По данным Пентагона, в Ираке и Сирии в ходе операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) погибли 22 человека и были ранены 13. В Афганистане погибли 108 мирных жителей и были ранены 75. В Сомали — двое убитых и трое раненых.

«Хотя наши вооруженные силы предприняли беспрецедентные шаги по предотвращению страданий гражданского населения в этих конфликтах, мы признаем, что иногда военные операции США непреднамеренно приводят к ранениям и смерти ни в чем не повинных гражданских лиц», — сообщили в Пентагоне.

6 мая президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая ограничивает его полномочия в использовании вооруженных сил страны против Ирана. По словам американского лидера, эта резолюция могла ограничить его возможности «по защите Штатов, их союзников и партнеров». Трамп заявил, что, в соответствии с Конституцией, у президента должна быть возможность предвидеть шаги противников, чтобы быстро предпринять ответные действия.