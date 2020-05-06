Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек Общество, 21:41 Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт Политика, 21:22 В Москве умер бывший председатель КГБ Эстонии Карл Кортелайнен Общество, 21:20 Самый дорогой футболист чемпионата Италии вылечился от COVID-19 Спорт, 21:17 Психологи дали советы о подготовке к выходу из самоизоляции Общество, 21:09 Путин поручил правительству увеличить наказание за лесные пожары Общество, 21:00 В «Аллтеке» подтвердили смерть Босова Общество, 20:51 СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу Спорт, 20:40 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 20:36 Питер Брандт усомнился в падении цены биткоина ниже $2000 Крипто, 20:28 Собянин разрешил застройщикам снова работать. Как это поможет их акциям Quote, 20:20 Мишустин назначил депутата от ЛДПР заместителем главы Рособрнадзора Общество, 20:18 Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер Общество, 20:16 Лукашенко посоветовал не целоваться с другими женщинами во время пандемии Общество, 20:13
Общество ,  
0 

В Москве умер бывший председатель КГБ Эстонии Карл Кортелайнен

Карл Кортелайнен
Карл Кортелайнен (Фото: Екатерина Кузнецова)

В Москве на 91-м году жизни умер бывший председатель КГБ Эстонской ССР Карл Кортелайнен. Об этом РБК сообщили его внучки Кристина Кортелайнен и Екатерина Кузнецова.

Кортелайнен умер 3 мая. Его похороны состоятся 8 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Кортелайнен начал службу в органах Комитета госбезопасности в 1948 году в качестве пограничника на границе СССР и Китая. Он возглавлял эстонский КГБ с 1982 по 1990 год. С 1991 года находился в запасе.

Умер главный в КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями Филипп Бобков
Общество
Филипп Бобков

Как пишет издание Eesti Ekspress, во время своей службы в Эстонии Кортелайнен занимался преследованием местных диссидентов. Среди них были будущий министр внутренних дел страны Лагле Парек, известный эстонский политик Энн Тарто.

Кортелайнен также участвовал в обороне Белого дома осенью 1993 года в Москве, которая стала результатом противостояния президента Бориса Ельцина и вице-президента Александра Руцкого из-за конституционного кризиса. В 2000 году он стал консультантом главы российской пограничной службы Константина Тоцкого.

Кортелайнен награжден орденом Октябрьской Революции и орденом Красной Звезды.

Теги: Эстония, КГБ, смерть, новости РБК
Материалы по теме
В США умер сбежавший на Запад майор КГБ
Общество
Умер главный в КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями Филипп Бобков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter