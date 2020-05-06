В Москве умер бывший председатель КГБ Эстонии Карл Кортелайнен

Карл Кортелайнен (Фото: Екатерина Кузнецова)

В Москве на 91-м году жизни умер бывший председатель КГБ Эстонской ССР Карл Кортелайнен. Об этом РБК сообщили его внучки Кристина Кортелайнен и Екатерина Кузнецова.

Кортелайнен умер 3 мая. Его похороны состоятся 8 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Кортелайнен начал службу в органах Комитета госбезопасности в 1948 году в качестве пограничника на границе СССР и Китая. Он возглавлял эстонский КГБ с 1982 по 1990 год. С 1991 года находился в запасе.

Как пишет издание Eesti Ekspress, во время своей службы в Эстонии Кортелайнен занимался преследованием местных диссидентов. Среди них были будущий министр внутренних дел страны Лагле Парек, известный эстонский политик Энн Тарто.