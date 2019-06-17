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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Умер главный в КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями Филипп Бобков
Бывший член ЦК КПСС, генерал армии Филипп Бобков, почти 15 лет возглавлявший Пятое управление КГБ СССР, умер в возрасте 93 лет
Филипп Бобков (Фото: ks54.ru)

Бывший начальник Пятого управления КГБ СССР, отвечавшего за борьбу с идеологическими диверсиями противника, и заместитель главы КГБ Филипп Бобков умер в возрасте 93 лет. О его смерти сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Да, сегодня утром [умер]», — сказал Венедиктов РБК.

Внук бывшего заместителя главы КГБ Дмитрий Бобков подтвердил РБК смерть деда. «[Умер] после продолжительной болезни», — сказал он. Собеседник РБК добавил, что Филипп Бобков, по предварительной информации, будет похоронен в четверг, 20 июня.

«Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8:00. Точная причина пока неизвестна», — добавил в беседе с «РИА Новости» один из родственников Бобкова.

С предложением о создании в КГБ самостоятельного управления по борьбе с идеологическими диверсиями выступил в 1967 году глава ведомства Юрий Андропов. В записке, поданной им в ЦК КПСС, отмечалось, что «под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия».

Предложение получило одобрение Политбюро ЦК КПСС и Совета министров СССР, и в июле 1967 года Пятое управление было создано. Первоначально, как сообщается на сайте ФСБ, в состав нового структурного подразделения КГБ были включены шесть отделов:

  • 1-й отдел — контрразведывательная работа на каналах культурного обмена, разработка иностранцев, работа по линии творческих союзов, научно-исследовательских институтов, учреждений культуры и медицинских учреждений;
  • 2-й отдел — планирование и осуществление контрразведывательных мероприятий совместно с ПГУ против центров идеологических диверсий империалистических государств, пресечение деятельности НТС (Народно-трудовой союз, политическая организация русской эмиграции), националистических и шовинистских элементов;
  • 3-й отдел — контрразведывательная работа на канале студенческого обмена, пресечение враждебной деятельности студенческой молодежи и профессорско-преподавательского состава;
  • 4-й отдел — контрразведывательная работа в среде религиозных, сионистских и сектантских элементов и против зарубежных религиозных центров;
  • 5-й отдел — практическая помощь местным органам КГБ по предотвращению массовых антиобщественных проявлений; розыск авторов антисоветских анонимных документов и листовок; проверка сигналов по террору;
  • 6-й отдел — обобщение и анализ данных о деятельности противника по осуществлению идеологической диверсии, разработка мероприятий по перспективному планированию и информационной работе.

Впоследствии были созданы еще несколько отделов:

  • 7-й отдел — функции выявления авторов анонимных антисоветских документов, содержащих угрозы террористического характера, а также оперативной разработки и предупреждения враждебной деятельности лиц, вынашивавших террористические намерения;
  • 8-й отдел — борьба с подрывной деятельностью зарубежных сионистских центров;
  • 9-й отдел — разработка антисоветских группирований, имеющих связи с зарубежными центрами идеологической диверсии;
  • 10-й отдел — вопросы проникновения, выявления планов зарубежных спецслужб и идеологических центров и парализация их деятельности;
  • 11-й отдел — проведение оперативно-чекистских мероприятий по срыву идеологических акций противника и враждебных элементов;
  • 12-й отдел — обеспечение безопасности проведения массовых публичных мероприятий в Москве;
  • 13-й отдел — выявление и пресечение «негативных процессов, имеющих тенденцию к перерастанию в политически вредные проявления», в том числе изучение нездоровых молодежных формирований — мистических, оккультных, профашистских, рокеров, панков, футбольных фанатов и подобных;
  • 14-й отдел — предотвращение акций идеологической диверсии, направленной в среду журналистов, сотрудников СМП, общественно-политических организаций.

Бобков возглавил Пятое управление в 1969 году и оставался его руководителем до января 1983 года, когда он стал заместителем, а затем первым заместителем председателя КГБ Виктора Чебрикова. В феврале 1987 года Бобкову было присвоено звание генерала армии. В 1991 году указом президента СССР Михаила Горбачева Бобков был уволен из КГБ и переведен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

После распада СССР Бобков был (в 1992–2001 годах) руководителем аналитического управления холдинга АО Группа «Мост», принадлежащего Владимиру Гусинскому.

«Я почему пришел на работу к Гусинскому? Не потому, что я хотел там это, а потому что деваться было некуда... Журналистам мы не подсказывали. Мы в данном случае работали там, кому подсказывали. Мы подсказывали Гусинскому», — говорил позднее Бобков в интервью «Дождю».

В 1995 году Бобков выпустил мемуары «КГБ и власть», в которых, в частности, признал свою ответственность и выразил сожаление за участие в решениях, которые после их принятия были осуждены обществом. Среди таких акций он назвал в первую очередь высылку в 1980 году академика Андрея Сахарова в Горький.

«Были, конечно, случаи, что делали, может быть, то, чего не надо было делать», — сказал Бобков в 2013 году в телеинтервью «Дождю», отвечая на вопрос о том, бывали ли случаи, когда он как высокопоставленный сотрудник КГБ понимал, что «с тем или иным писателем или деятелем культуры переборщили».

Сравнивая работу Пятого управления с деятельностью современных российских спецслужб, Бобков тогда сказал, что «с населением всегда нужно работать».

«Надо было тогда работать и сейчас надо работать. И все зависит от того, насколько активно работаешь. Работать надо с населением очень серьезно и всегда, потому что иначе население не будет знать, что вы делаете, если с ним не работать. Есть гражданские институты, есть партийные организации, они должны. Но должны работать и органы, это не значит, что органы должны их менять. Органы должны делать то, что они могут делать, и то, что идет от них. И органы могут раскрывать населению ту ситуацию, которая идет в стране, своеобразно. Поэтому работать надо с населением, вот и все, и не замыкать органы», — сказал он.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: КГБ
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