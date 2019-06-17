Умер главный в КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями Филипп Бобков

Умер главный в КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями Филипп Бобков

Бывший член ЦК КПСС, генерал армии Филипп Бобков, почти 15 лет возглавлявший Пятое управление КГБ СССР, умер в возрасте 93 лет

Филипп Бобков (Фото: ks54.ru)

Бывший начальник Пятого управления КГБ СССР, отвечавшего за борьбу с идеологическими диверсиями противника, и заместитель главы КГБ Филипп Бобков умер в возрасте 93 лет. О его смерти сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Да, сегодня утром [умер]», — сказал Венедиктов РБК.

Внук бывшего заместителя главы КГБ Дмитрий Бобков подтвердил РБК смерть деда. «[Умер] после продолжительной болезни», — сказал он. Собеседник РБК добавил, что Филипп Бобков, по предварительной информации, будет похоронен в четверг, 20 июня.

«Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8:00. Точная причина пока неизвестна», — добавил в беседе с «РИА Новости» один из родственников Бобкова.

С предложением о создании в КГБ самостоятельного управления по борьбе с идеологическими диверсиями выступил в 1967 году глава ведомства Юрий Андропов. В записке, поданной им в ЦК КПСС, отмечалось, что «под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия».