Умер главный в КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями Филипп Бобков

Предложение получило одобрение Политбюро ЦК КПСС и Совета министров СССР, и в июле 1967 года Пятое управление было создано. Первоначально, как сообщается на сайте ФСБ, в состав нового структурного подразделения КГБ были включены шесть отделов:
- 1-й отдел — контрразведывательная работа на каналах культурного обмена, разработка иностранцев, работа по линии творческих союзов, научно-исследовательских институтов, учреждений культуры и медицинских учреждений;
- 2-й отдел — планирование и осуществление контрразведывательных мероприятий совместно с ПГУ против центров идеологических диверсий империалистических государств, пресечение деятельности НТС (Народно-трудовой союз, политическая организация русской эмиграции), националистических и шовинистских элементов;
- 3-й отдел — контрразведывательная работа на канале студенческого обмена, пресечение враждебной деятельности студенческой молодежи и профессорско-преподавательского состава;
- 4-й отдел — контрразведывательная работа в среде религиозных, сионистских и сектантских элементов и против зарубежных религиозных центров;
- 5-й отдел — практическая помощь местным органам КГБ по предотвращению массовых антиобщественных проявлений; розыск авторов антисоветских анонимных документов и листовок; проверка сигналов по террору;
- 6-й отдел — обобщение и анализ данных о деятельности противника по осуществлению идеологической диверсии, разработка мероприятий по перспективному планированию и информационной работе.
Впоследствии были созданы еще несколько отделов:
- 7-й отдел — функции выявления авторов анонимных антисоветских документов, содержащих угрозы террористического характера, а также оперативной разработки и предупреждения враждебной деятельности лиц, вынашивавших террористические намерения;
- 8-й отдел — борьба с подрывной деятельностью зарубежных сионистских центров;
- 9-й отдел — разработка антисоветских группирований, имеющих связи с зарубежными центрами идеологической диверсии;
- 10-й отдел — вопросы проникновения, выявления планов зарубежных спецслужб и идеологических центров и парализация их деятельности;
- 11-й отдел — проведение оперативно-чекистских мероприятий по срыву идеологических акций противника и враждебных элементов;
- 12-й отдел — обеспечение безопасности проведения массовых публичных мероприятий в Москве;
- 13-й отдел — выявление и пресечение «негативных процессов, имеющих тенденцию к перерастанию в политически вредные проявления», в том числе изучение нездоровых молодежных формирований — мистических, оккультных, профашистских, рокеров, панков, футбольных фанатов и подобных;
- 14-й отдел — предотвращение акций идеологической диверсии, направленной в среду журналистов, сотрудников СМП, общественно-политических организаций.
Бобков возглавил Пятое управление в 1969 году и оставался его руководителем до января 1983 года, когда он стал заместителем, а затем первым заместителем председателя КГБ Виктора Чебрикова. В феврале 1987 года Бобкову было присвоено звание генерала армии. В 1991 году указом президента СССР Михаила Горбачева Бобков был уволен из КГБ и переведен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
После распада СССР Бобков был (в 1992–2001 годах) руководителем аналитического управления холдинга АО Группа «Мост», принадлежащего Владимиру Гусинскому.
«Я почему пришел на работу к Гусинскому? Не потому, что я хотел там это, а потому что деваться было некуда... Журналистам мы не подсказывали. Мы в данном случае работали там, кому подсказывали. Мы подсказывали Гусинскому», — говорил позднее Бобков в интервью «Дождю».
В 1995 году Бобков выпустил мемуары «КГБ и власть», в которых, в частности, признал свою ответственность и выразил сожаление за участие в решениях, которые после их принятия были осуждены обществом. Среди таких акций он назвал в первую очередь высылку в 1980 году академика Андрея Сахарова в Горький.
«Были, конечно, случаи, что делали, может быть, то, чего не надо было делать», — сказал Бобков в 2013 году в телеинтервью «Дождю», отвечая на вопрос о том, бывали ли случаи, когда он как высокопоставленный сотрудник КГБ понимал, что «с тем или иным писателем или деятелем культуры переборщили».
Сравнивая работу Пятого управления с деятельностью современных российских спецслужб, Бобков тогда сказал, что «с населением всегда нужно работать».
«Надо было тогда работать и сейчас надо работать. И все зависит от того, насколько активно работаешь. Работать надо с населением очень серьезно и всегда, потому что иначе население не будет знать, что вы делаете, если с ним не работать. Есть гражданские институты, есть партийные организации, они должны. Но должны работать и органы, это не значит, что органы должны их менять. Органы должны делать то, что они могут делать, и то, что идет от них. И органы могут раскрывать населению ту ситуацию, которая идет в стране, своеобразно. Поэтому работать надо с населением, вот и все, и не замыкать органы», — сказал он.