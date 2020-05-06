Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

Флориан Шнайдер (Фото: Getty Images)

Основатель немецкой электронной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на вокалиста коллектива Ральфа Хюттера.

Издание пишет, что Шнайдер умер спустя месяц после своего дня рождения от рака, который у него обнаружили недавно.

Шнайдер играл на синтезаторе, флейте, саксофоне и многих других инструментах. В 2008 году он покинул группу.

Шнайдер и Хюттер основали Kraftwerk в 1968 году. В 1974 году, когда группа выпустила альбом Autobahn, коллектив получил мировую известность. Он внес большой вклад в развитие электронной музыки — группу считают одним из создателей стилей электро и техно.