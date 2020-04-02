Пандемия коронавируса , 02 апр, 09:16
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В Нью-Йорке от коронавируса умер музыкант Адам Шлезингер
Адам Шлезингер
Американский композитор, основатель рок-групп Fountains Of Wayne («Фонтаны города Уэйн») и обладатель трех премий «Эмми» Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя музыканта Джоша Грира.
По его словам, Шлезингер умер в одной из больниц Нью-Йорка, куда его доставили более недели назад. Музыкант несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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