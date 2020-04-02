Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Нью-Йорке от коронавируса умер музыкант Адам Шлезингер Общество, 09:16 Букмекеры сократят финансирование блогеров и футбольных клубов Спорт, 09:00 В Бурятии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 30 Общество, 08:59 В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы Общество, 08:59 Все не так плохо: почему Nike так легко переживает пандемию — Bloomberg Pro, 08:49 Федун озвучил сумму потерь «Спартака» из-за приостановки чемпионата Спорт, 08:31 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:25 Синоптики пообещали москвичам дождь и порывистый ветер Общество, 08:25 Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год Общество, 08:15 На какие письма можно не отвечать: глава Adobe — о деловых привычках Pro, 08:14 Сколько стоит российским клубам отсутствие футбола. Что важно знать Спорт, 08:00 Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса Финансы, 08:00 В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США Общество, 07:57 «Коммерсантъ» узнал о планах сделать следующую неделю нерабочей Общество, 07:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Нью-Йорке от коронавируса умер музыкант Адам Шлезингер

Адам Шлезингер (Фото: Scott Gries / Getty Images)

Американский композитор, основатель рок-групп Fountains Of Wayne («Фонтаны города Уэйн») и обладатель трех премий «Эмми» Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя музыканта Джоша Грира.

По его словам, Шлезингер умер в одной из больниц Нью-Йорка, куда его доставили более недели назад. Музыкант несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Материал дополняется

Теги: сша, смерть, Нью-Йорк, коронавирус, музыкант
Материалы по теме
Сыгравший майора Эматта в «Звездных войнах» актер умер от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter