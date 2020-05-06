Путин исключил Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию

«В этом же месяце он предложил включить вместо себя в состав рабочей группы своего заместителя Полину Крючкову», — сообщили в министерстве.

Ранее 6 мая на совещании о поддержке экономики и социальной сферы Путин попросил Решетникова внимательнее анализировать меры поддержки бизнеса во время эпидемии коронавируса.

«Я бы попросил вас повнимательнее заглянуть внутрь: как реализуются эти решения, какое количество выдано денег, кому, чтобы владеть ситуацией вживую», — сказал президент.