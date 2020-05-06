Путин исключил Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключен из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.
Также из группы исключили заместителя руководителя исполкома ОНФ Ирину Смирнову.
Вместо них в рабочую группу вошли замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова и заместитель Смирновой Арсений Беленький.
Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что в феврале в министерство поступил запрос на актуализацию состава рабочей группы совета. В марте в него автоматически был включен Максим Решетников.