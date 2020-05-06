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Путин исключил Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию

Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключен из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

Также из группы исключили заместителя руководителя исполкома ОНФ Ирину Смирнову.

Вместо них в рабочую группу вошли замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова и заместитель Смирновой Арсений Беленький.

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что в феврале в министерство поступил запрос на актуализацию состава рабочей группы совета. В марте в него автоматически был включен Максим Решетников.

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Максим Решетников

«В этом же месяце он предложил включить вместо себя в состав рабочей группы своего заместителя Полину Крючкову», — сообщили в министерстве.

Ранее 6 мая на совещании о поддержке экономики и социальной сферы Путин попросил Решетникова внимательнее анализировать меры поддержки бизнеса во время эпидемии коронавируса.

«Я бы попросил вас повнимательнее заглянуть внутрь: как реализуются эти решения, какое количество выдано денег, кому, чтобы владеть ситуацией вживую», — сказал президент.

Теги: Владимир Путин, Александр Решетников, новости РБК
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