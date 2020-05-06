Руне Рафаэльсен (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра норвежской коммуны Сёр-Варангер Руне Рафаэльсена. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что мэр награжден за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Коммуна Сёр-Варангер находится в восточной части Норвегии, ее административным центром является город Киркенес. За восточной границей коммуны находится российский Печенгский район, относящийся к Мурманской области.

Как отмечает «РИА Новости», Рафаэльсен ранее публично выступал за развитие связей с Мурманской областью и стал одним из идейных вдохновителей международного фестиваля Barents Spektakel, среди ежегодных тем которого рассматриваются взаимоотношения с Россией. На сайте фестиваля сказано, что мероприятие проводится с 2004 года.