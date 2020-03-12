Путин наградил Вексельберга орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Вексельберг получил орден за «большой вклад в работу по строительству современных аэропортовых комплексов», говорится в тексте документа.

В группу компаний «Ренова» Вексельберга входит холдинг «Аэропорты регионов». Этот холдинг в 2014 году провел реконструкцию терминала внутренних авиалиний в международном аэропорту Кольцово (Екатеринбург), инвестировав в него более 14 млрд руб. В 2015 году холдинг запустил терминал аэропорта Курумоч (Самара), вложив в него 5 млрд руб., в 2016 году — «Аэропорты регионов» открыл терминал аэропорта Строгино (Нижний Новгород), инвестировав 5 млрд руб.

С нуля компания построила два аэропорта: в 2017 году аэропорт Платов в Ростове-на-Дону (19 млрд руб. частных инвестиций) и в 2019 году — аэропорт Гагарин в Саратове (7,7 млрд руб.).

В конце января РБК выяснил, что авиакомпания «Победа» прекратит летать в два аэропорта Вексельберга из-за роста тарифных сборов. Компания остановит рейсы в Курумоч (Самара) и Платов (Ростов-на-Дону) с апреля. Решение авиаперевозчика связано с ожидающимся летом резким повышением цен на наземное обслуживание.