Путин назвал правильными меры властей по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Меры, которые были приняты в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, абсолютно правильны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о поддержке экономики и социальной сферы. Трансляцию вел телеканал РБК.

По его словам, ограничения были введены практически на всей территории страны. Для эффективной борьбы с эпидемией регионам были даны значительные полномочия, потому что в разных частях России ситуация с коронавирусом разная.

«Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. По нашему пути пошли и многие зарубежные страны, хорошо, если и у них тоже так получается», — сказал Путин.

На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила три этапа снятия ограничений. На первом людям разрешат прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, а также работу предприятий сферы услуг и торговли с малой площадью.