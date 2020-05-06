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Путин назвал правильными меры властей по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Меры, которые были приняты в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, абсолютно правильны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о поддержке экономики и социальной сферы. Трансляцию вел телеканал РБК.

По его словам, ограничения были введены практически на всей территории страны. Для эффективной борьбы с эпидемией регионам были даны значительные полномочия, потому что в разных частях России ситуация с коронавирусом разная.

«Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. По нашему пути пошли и многие зарубежные страны, хорошо, если и у них тоже так получается», — сказал Путин.

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
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На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила три этапа снятия ограничений. На первом людям разрешат прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, а также работу предприятий сферы услуг и торговли с малой площадью.

На втором этапе предлагается возобновить работу образовательных организаций и предприятий торговли и услуг большей площади. На третьем будут открыты парки, скверы, все торговые точки, заведения общепита и гостиницы.

Путин также поддержал идею мэра Москвы Сергея Собянина открыть после 12 мая промышленные предприятия и строительные объекты в столице.

Теги: Владимир Путин, коронавирус, эпидемия
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