Умер математик Сергей Адян

Сергей Адян (Фото: ras.ru)

Российский математик, академик РАН Сергей Адян умер на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Причины смерти не уточняются.

«Работы Сергея Ивановича изменили облик важнейшей области современной алгебры, математической логики и теории алгоритмов», — говорится в сообщении.

В пятидесятые годы XX века результатом работы математика стала классическая алгоритмическая теорема Адяна—Рабина, сообщается на сайте РАН. В 1968 году совместные исследования Адяна и математика Сергея Новика привели к созданию метода Новикова—Адяна. Результаты исследований, проведенных с помощью новой теоремы, внесли крупный вклад в российскую фундаментальную науку и обеспечили ее прорыв в международном масштабе. Адян стал создателем научной школы в области алгоритмических вопросов алгебры и логики, а также комбинаторной теории групп.

С 1965 года Адян преподавал на механико-математическом факультете МГУ, сыграв ключевую роль в становлении и развитии кафедры математической логики и теории алгоритмов. Он также заведовал отделом математической логики Института математики им. В.А. Стеклова.