В Южной Осетии выявили первого зараженного коронавирусом

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В Южной Осетии зарегистрировали первого пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева, передает информагентство «Рес».

Она уточнила, что заболевший мужчина находился на карантине, у него поднялась температура. Проведенный тест на коронавирус показал положительный результат, зараженный изолирован в отдельном боксе инфекционной больницы.

Как уточняется в сообщении, мужчина въехал в Южную Осетию 30 апреля из России.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил определить круг контактов заболевшего и усилить контроль за соблюдением карантина в больницах. Кочиева сообщила, что у всей группы, в составе которой прибыл зараженный, взяты пробы на коронавирус.