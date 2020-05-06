Полиция начала проверку видео с погоней за нарушителем в районе Гольяново

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Полиция Москвы начала проверку опубликованного в Сети интернет видео с погоней за нарушителем в районе Гольяново. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«Столичная полиция изучает видео, размещенное в Сети интернет. По результатам будет принято соответствующее решение», — заявили в ГУ МВД по Москве.

Ранее Telegram-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал видео, где, как утверждается, патрульный автомобиль проехал по газонам, пытаясь задержать нарушившего самоизоляцию в районе Гольяново. «Они все кусты поломали, пока ехали», — говорит голос на видео. По словам автора ролика, поймав нарушителя, сотрудники полиции повалили его на землю и ударили. «Жестко-жестко, ударил», — прокомментировала автор.

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21 апреля полиция начала проверку после публикации видео, на котором полицейский во время задержания бьет мужчину. Инцидент произошел в районе Бирюлево Восточное. Как утверждал источник РБК в ГСУ СКР по Москве, действия полицейского могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).