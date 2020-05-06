В Аргентине разбился медицинский самолет

Самолет Learjet 35 «Летающий госпиталь» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

На юге Аргентины разбился медицинский самолет Learjet-35. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на Управление по безопасности на транспорте.

На борту, помимо двух пилотов, находились врач и медсестра, передает издание. Они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца.

По данным газеты, самолет летел из Буэнос-Айреса, авария произошла при посадке в условиях сильного тумана в городе Эскель. Пока неизвестно, есть ли выжившие.

В начале марта легкомоторный самолет разбился в Боливии. Крушение произошло в департаменте Бени. На борту находились шесть человек: два пилота и четверо граждан Испании, которых собирались репатриировать из Боливии. Все они погибли.