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В Аргентине разбился медицинский самолет

Самолет Learjet 35 «Летающий госпиталь»
Самолет Learjet 35 «Летающий госпиталь» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

На юге Аргентины разбился медицинский самолет Learjet-35. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на Управление по безопасности на транспорте.

На борту, помимо двух пилотов, находились врач и медсестра, передает издание. Они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца.

По данным газеты, самолет летел из Буэнос-Айреса, авария произошла при посадке в условиях сильного тумана в городе Эскель. Пока неизвестно, есть ли выжившие.

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В начале марта легкомоторный самолет разбился в Боливии. Крушение произошло в департаменте Бени. На борту находились шесть человек: два пилота и четверо граждан Испании, которых собирались репатриировать из Боливии. Все они погибли.

Теги: самолет, Аргентина, Крушение
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