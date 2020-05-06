Общество , 06 мая, 09:40
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В Аргентине разбился медицинский самолет
Самолет Learjet 35 «Летающий госпиталь»
На юге Аргентины разбился медицинский самолет Learjet-35. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на Управление по безопасности на транспорте.
На борту, помимо двух пилотов, находились врач и медсестра, передает издание. Они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца.
По данным газеты, самолет летел из Буэнос-Айреса, авария произошла при посадке в условиях сильного тумана в городе Эскель. Пока неизвестно, есть ли выжившие.
В начале марта легкомоторный самолет разбился в Боливии. Крушение произошло в департаменте Бени. На борту находились шесть человек: два пилота и четверо граждан Испании, которых собирались репатриировать из Боливии. Все они погибли.