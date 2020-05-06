Нефть Brent подорожала до $32 за баррель

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В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость июльских фьючерсов на баррель североморской марки Brent превысила $32, свидетельствуют данные торгов. К 8:30 мск стоимость контракта стабилизировалась в районе $31.

Июньские фьючерсы на техасскую нефть WTI торгуются на уровне $24,68 за баррель. С начала торгов 6 мая максимум был зафиксирован на уровне $26,08.

Цены на нефть начали постепенно расти после мартовского и апрельского обвалов с 1 мая, вслед за вступлением в силу новой сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. На первом этапе, до июля, соглашение предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что с восстановлением спроса на нефть мировые цены на нее уже летом могут вновь подняться выше $30 за баррель, однако отметил, что в мае резкого роста котировок ждать не стоит. В апреле вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун в интервью РБК также прогнозировал, что благодаря сделке ОПЕК+ мировые цены на нефть вернутся в диапазон $30–40 за баррель, достигнув максимума во второй половине года.