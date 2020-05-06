В Индии ввели налог на розничную продажу алкогольной продукции

Правительство Индии ввело налог в размере 70% от розничной цены на алкогольную продукцию. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, причиной тому послужили большие очереди из покупателей, образовавшиеся после открытия в стране винных магазинов, а также несоблюдение мер социального дистанцирования. Алкогольные магазины в Индии заработали в понедельник, 4 мая.

Власти опасаются, что из-за скопления покупателей в очереди возникает риск распространения коронавируса.

«К сожалению, в некоторых магазинах в Дели произошел хаос ... Если мы узнаем о нарушениях социального дистанцирования и других норм из любого района, нам тогда придется закрыть этот район и отменить там послабления карантина», — пояснил глава администрации Дели Арвинд Кейривал.

По данным Университета Джона Хопкинса на 6 мая, в Индии зафиксировано 46476 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1693 человека.