Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Авиакомпания Virgin Atlantic сократит более 3 тыс. сотрудников Бизнес, 01:56 В Индии ввели налог на розничную продажу алкогольной продукции Общество, 01:17 Министр финансов заявил о резанувшем его слове «кризис» Экономика, 01:07 Губернатор Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна Бизнес, 00:33 Осужденный по «делу Шакро» заразился коронавирусом Общество, 00:26 Какие фильмы из списка Эди Слимана стоит посмотреть РБК Стиль и ЦУМ, 05 мая, 23:50 Основатель «Теремка» сообщил об отсутствии помощи бизнесу от государства Бизнес, 05 мая, 23:30 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 мая Общество, 05 мая, 23:28 Главврач омской больницы уволился из-за заражения коронавирусом Общество, 05 мая, 22:54 В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом Общество, 05 мая, 22:36 В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб Общество, 05 мая, 22:26 В Минобороны сообщили о более 90 новых случаях заражения COVID-19 в армии Общество, 05 мая, 22:10 «Барселона» сообщила о потере более €120 млн из-за пандемии Спорт, 05 мая, 22:08 Мамаев ответил Канделаки на вопрос об отношениях с Кокориным Спорт, 05 мая, 21:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Индии ввели налог на розничную продажу алкогольной продукции

Правительство Индии ввело налог в размере 70% от розничной цены на алкогольную продукцию. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, причиной тому послужили большие очереди из покупателей, образовавшиеся после открытия в стране винных магазинов, а также несоблюдение мер социального дистанцирования. Алкогольные магазины в Индии заработали в понедельник, 4 мая.

Власти опасаются, что из-за скопления покупателей в очереди возникает риск распространения коронавируса.

«К сожалению, в некоторых магазинах в Дели произошел хаос ... Если мы узнаем о нарушениях социального дистанцирования и других норм из любого района, нам тогда придется закрыть этот район и отменить там послабления карантина», — пояснил глава администрации Дели Арвинд Кейривал.

Дипломат сообщил о вывозе из Индии более 1 тыс. россиян
Общество
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

По данным Университета Джона Хопкинса на 6 мая, в Индии зафиксировано 46476 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1693 человека.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Индия, алкоголь, налог
Материалы по теме
Премьер Индии заявил о «полной изоляции» страны на три недели
Общество
Регионы получили обращения застрявших в Индии россиян
Политика
Более 3 тыс. россиян застряли в Индии из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter