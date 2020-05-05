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Пандемия коронавируса ,  
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Главред «Медузы» сообщил об оптимизации в издании из-за влияния вируса

Иван Колпаков
Иван Колпаков (Фото: ivan.kolpakov / Facebook)

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков рассказал РБК, что в издании не сокращали штат сотрудников из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней кризиса, однако руководство начало оптимизировать расходы, а также отложило новые проекты на будущее.

«Мы сразу решили, что главное для нас — сохранить команду, так что мы не сокращаем штат и будем делать все от нас зависящее, чтобы избежать этого при любом, даже самом тяжелом сценарии», — сказал он. По его словам, «Медузе» тяжело из-за ситуации с коронавирусом, как и многим другим медийным (и не только) компаниям. Он сообщил, что рекламная выручка немного снизилась.

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Колпаков отметил, что издание отдает себе отчет в том, что экономическая ситуация в России вряд ли улучшится в ближайшие недели и месяцы. В связи с этим руководство «Медузы» начало заранее оптимизировать расходы, отложило на будущее новые проекты, кроме самых важных, рассказал главред.

«С некоторыми авторами договорились, что теперь они будут работать как фрилансеры», — добавил он.

Колпаков сообщил, что помимо этого издание сократило гонорарный фонд. Он уточнил, что речь идет о выплатах для фрилансеров, а зарплаты штатных сотрудников не меняются.

Специальный корреспондент «Медузы» Александра Сулим написала на своей странице в Facebook, что она уходит из издания. «Ухожу не сама — в условиях кризиса и пандемии руководителям подчас приходится принимать сложные решения», — сообщила она.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: сокращения, коронавирус, кризис
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