Пожар произошел в автосервисе на западе Москвы

Пожар на площади 200 кв. м. произошел на территории автосервиса, расположенном на западе Москвы. Данных о пострадавших нет, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел по адресу: Очаковское шоссе, д. 3 «А», где происходило возгорание на втором ярусе одноэажных металлических боксов (предназначены частично под автосервис, частично под хранение).

Пожар локализовали в 06:12, а ликвидировали в 06:30.

Сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействовали более 15 единиц техники и 50 человек личного состава.