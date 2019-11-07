В правительстве предложили провести эксперимент с электронной подписью

Минкомсвязи предложило правительству провести эксперимент по совершенствованию применения технологии электронной подписи, проект соответствующего документа уже внесен в кабмин и ожидает подписания премьер-министром, сообщили РБК близкий к правительству источник и источник в аппарате кабмина. Источник в Минкомсвязи и представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего в правительстве цифровую экономику и телекоммуникации, подтвердили РБК, что постановление подготовлено.

В соответствии с проектом постановления эксперимент планируется провести в срок до 31 декабря 2020 года. В его рамках планируется отработать применение электронной подписи при государственной регистрации через интернет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также при открытии ими счетов в банках.

В пояснительной записке отмечается, что целью документа является продолжение до конца 2020 года эксперимента по использованию электронных подписей, запущенного в 2016 году, а также масштабирование уже созданных технологий дистанционной идентификации и проверка удобства их использования.

Принятым в 2016 году постановлением правительства предписывалось создать в рамках эксперимента автоматизированную систему, предназначенную для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи и сертификатов ключа проверки электронной подписи.

Пресс-служба правительства отмечала тогда, что эксперимент (первоначально его планировалось провести до 1 января 2018 года, позднее срок был продлен до 31 декабря 2018 года) позволит упростить государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также сократить количество документов, предоставляемых в бумажном виде, для регистрации и открытия ими банковских счетов.