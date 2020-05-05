Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел пассажирский самолет Общество, 07:56 Реклама в соцсетях: за что ФАС наказывает блогеров Pro, 07:55 Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами Общество, 07:38 Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020 Политика, 07:33 Мадуро заявил о задержании двух сотрудников охраны Трампа Политика, 07:20 В МЧС дали советы родителям во время самоизоляции Общество, 06:51 В посольстве заявили о планах вывезти из США восемь российских школьников Общество, 06:34 Илон Маск стал отцом в шестой раз Общество, 06:21 Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета Общество, 06:10 В Китае за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом Общество, 05:42 СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках Политика, 05:36 Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны Общество, 05:30 Врач назвал наиболее тяжело переносящую коронавирус категорию пациентов Общество, 05:02 В Приморье число заболевших COVID-19 превысило 600 человек Общество, 04:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

В МЧС дали советы родителям во время самоизоляции

Занять ребенка во время периода всеобщей самоизоляции из-за коронавируса помогут образовательные и развлекательные интернет-ресурсы. Об этом говорится в памятке МЧС родителям.

В министерстве посоветовали родителям узнать, чем интересуются их дети, и подобрать соответствующий онлайн-портал в соответствии с возрастом.

Для любителей животных рекомендованы к посещению порталы разных зоопарков мира, которые сейчас позволяют наблюдать за зверьми в режиме онлайн. Любителям театрализованных представлений предлагаются спектакли в записи или в прямом эфире.

В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации
Общество

«Приобщайте ребенка к искусству и посетите вместе с ним известные музеи нашей страны и мира: «Эрмитаж», «Политехнический музей», «Третьяковская галерея», — говорится в памятке МЧС.

Также в ведомстве рекомендовали не забывать об образовании и посетить электронные библиотеки, виртуальные лаборатории по физике и химии, детские сайты по безопасности.

Ранее в апреле в МЧС сообщили, что нарушить режим самоизоляции можно в исключительных случаях при угрозе жизни и здоровью. Штрафов за выход из дома можно не бояться при пожаре, взрыве газа, обвале конструкций и в других подобных случаях.

Теги: МЧС, коронавирус, дети
Материалы по теме
В МЧС дали рекомендации по гигиене продуктов во время эпидемии COVID-19
Общество
В МЧС дали рекомендации по выбору респираторов в условиях коронавируса
Общество
МЧС дало советы по мерам защиты от коронавируса после выхода на улицу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter