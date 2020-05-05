В МЧС дали советы родителям во время самоизоляции

Занять ребенка во время периода всеобщей самоизоляции из-за коронавируса помогут образовательные и развлекательные интернет-ресурсы. Об этом говорится в памятке МЧС родителям.

В министерстве посоветовали родителям узнать, чем интересуются их дети, и подобрать соответствующий онлайн-портал в соответствии с возрастом.

Для любителей животных рекомендованы к посещению порталы разных зоопарков мира, которые сейчас позволяют наблюдать за зверьми в режиме онлайн. Любителям театрализованных представлений предлагаются спектакли в записи или в прямом эфире.

«Приобщайте ребенка к искусству и посетите вместе с ним известные музеи нашей страны и мира: «Эрмитаж», «Политехнический музей», «Третьяковская галерея», — говорится в памятке МЧС.